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Tepkiler büyüyünce Veysel Tiryaki yorumları kapattı

Tepkiler büyüyünce Veysel Tiryaki yorumları kapattı

30.05.2025 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tepkiler büyüyünce Veysel Tiryaki yorumları kapattı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, grev yapan işçilere müdahalesi ve sendika başkanına yumruk attığı iddialarının ardından gelen sosyal medya tepkilerini yorumları gizleyerek bastırmaya çalıştı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, son günlerde karıştığı olaylar nedeniyle yoğun kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya. Sendikalı işçilerin grevine yönelik müdahalesi ve bir sendika başkanına yumruk atması üzerine gündeme gelen Tiryaki, sosyal medya hesabındaki tepkilere karşı sessiz kalmadı, ancak bu sessizlik, eleştirileri yanıtlamaktan çok gizlemek yönünde oldu.

YORUMLARI GİZLEDİ

Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nden çıkarılan işçilerin kurduğu grev çadırına müdahale ederek Hizmet-İş Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye yumruk attı. Ayrıca bir belediye memurunu makam odasında darp ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Bu gelişmeler sonrası birçok vatandaş, Tiryaki’nin sosyal medya hesapları üzerinden sert tepkiler gösterdi. Ancak Tiryaki’nin, gelen eleştirileri gizlediği ve bazı paylaşımlarını yorumlara kapattığı görüldü. Özellikle 16 Mayıs’ta paylaştığı belediyeye ait bir tesisle ilgili konferans görüntüsünün altındaki yorumların kapalı olması dikkat çekti.

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