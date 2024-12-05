Terastan 'düşen' 15 yaşındaki Azra, hayatını kaybetti
Adıyaman’da, 7 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki Azra Nisa A. hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında 7 katlı bir binanın teras katında bulunan Azra Nisa A. (15), aşağıya düştü.
Ağır yaralanan Azra Nisa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Azra Nisa A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Azra Nisa A.’nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası