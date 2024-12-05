Terastan 'düşen' 15 yaşındaki Azra, hayatını kaybetti

Adıyaman’da, 7 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki Azra Nisa A. hayatını kaybetti.

Terastan 'düşen' 15 yaşındaki Azra, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 19:08

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında 7 katlı bir binanın teras katında bulunan Azra Nisa A. (15), aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Azra Nisa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Azra Nisa A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Azra Nisa A.’nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #Çocuk

İlgili Haberler

Esenyurt'ta metrobüsten düşen yolcu konuştu: 'İnsanın başına gelmeyecek şey benim başıma geldi'

Esenyurt'ta metrobüsten düşen yolcu konuştu: 'İnsanın başına gelmeyecek şey benim başıma geldi'
Siirt'te acı olay: İnşaatın 8. katından düşen işçi, ağır yaralandı

Siirt'te acı olay: İnşaatın 8. katından düşen işçi, ağır yaralandı
Hakkari'de acı olay: Kayalıklardan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de acı olay: Kayalıklardan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler