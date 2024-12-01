Hakkari'de acı olay: Kayalıklardan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de küçükbaş hayvanların otlatıldığı alana giderken kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti, bölgede mahsur kalan beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hakkari'de acı olay: Kayalıklardan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:30

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde koyunlara bakmak için dağlık alana gittiği belirtilen 4 kişiden Erol Güney (19), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

ÖLÜ BULUNDU

Beraberindekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazide güçlükle olay yerine ulaşan ekipler, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, sedyeyle aldıkları Güney'in cesedini ve bölgede mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kara yoluna ulaştırdı.

Güney'in cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #hakkari

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