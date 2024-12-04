Siirt'te acı olay: İnşaatın 8. katından düşen işçi, ağır yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katındaki iskeleden düşen Zekeriya Uluşık (30), ağır yaralandı.

Siirt'te acı olay: İnşaatın 8. katından düşen işçi, ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:25

Kurtalan ilçe merkezinde yapımı süren 8 katlı inşaatta 13.00 sıralarında dış cephe mantolaması için sıva yapan Zekeriya Uluşık, dengesini kaybedip 8'inci kattaki iskeleden düştü.

Yaklaşık 24 metre yükseklikten düşen Uluşık, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uluşık, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Uluşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


Etiketler: #Siirt #İşçi

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