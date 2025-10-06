Terastan düşerek hayatını kaybetmişti: ‘Güllü’nün toksikoloji raporu ortaya çıktı

Şarkıcı Gül Tut'un vefatıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu ortaya çıktı.

Ekol TV’nin aktardığına göre, Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Güllü'nün kanında 3.53 promil etanol bulunduğu tespit edildi.

Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ‘ciddi denge ve koordinasyon kaybına’ neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.

Toksikoloji bulgularına göre, ‘Güllü'nün kanında ayrıca düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise ağrı kesici saptandı. Güllü'nün iç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.

'Güllü' adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut (51), 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki evinin terasından, gece saat 03.00 sıralarında düşerek hayatını kaybetmişti.