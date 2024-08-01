Ankara’da binada gaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye sevk edildi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binada gaz sızıntı meydana geldi. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:09
Ankara’da binada gaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye sevk edildi
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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

Binada gaz kokusu nedeniyle yurttaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sızıntıdan etkilen 2’si itfaiye eri 3 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.

Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.


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