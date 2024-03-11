Teravih namazında kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye giden 64 yaşındaki kişi, namaza dakikalar kala kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:47
Teravih namazında kalp krizi geçirdi
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Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye giden 64 yaşındaki Ömer Başar, namaza hazırlandığı esnada bir anda yere yığıldı. İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi cami içinde yaptı. Ardından Başar, ambulansa alındı. Başar'a bir süre daha kalp masajı yapıldı.

Durumu ağır olan Başar, ardından ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Başar, hayatını kaybetti.


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