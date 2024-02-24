Yemeklerinize 2 kaşık ekleyin! Hastalıklarınızdan eser kalmayacak! Kalp krizini bile engelliyor

Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:42

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:42

Ne yediğimiz genel sağlığımız ve refahımız için önemli bir faktör. Tüm dünyada büyüyen bir sorun olan kardiyovasküler sağlık veya kalp ve dolaşım sistemimizin işleyişi için de geçerlidir. Bu sorunun önüne ise yemeklerinize bu besinden 2 kaşık katarak kurtulabilirsiniz...

YÜKSEK KOLOSTREOL NEDİR?

Kolesterol ne kadar yüksek olursa ileride vücudun hastalık yapma riski de o kadar yüksek olur. Damar duvarına LDL ile taşınan kolesterol, damar çeperinin içine girerek, kolesterol plaklarının oluşmasına ve zamanla tıkayıcı atardamar hastalığının (ateroskleroz-damar sertliği) gelişmesine yol açar.

Ünlü beslenme uzmanları Zeytinyağı, kardiyovasküler sağlığı desteklemek için harika bir besindir ve sos ve yemek pişirmede tercih edilen yağ olmalıdır" açıklamasında bulundu.

YEMEKLERİNİZE 2 KAŞIK KOYMAK YETERLİ

Beslenme uzmanları, kardiyovasküler sağlığı desteklemek için en iyi beslenme sistemlerinden biri olduğu bilinen Akdeniz diyetinin merkezinde zeytinyağı bulunduğunu belirtti. Zeytinyağı, kan basıncını düşürmeyi sağlıyor ve kalp sağlığı için çok önemli olan genel kardiyovasküler sağlığı destekliyor.

Bilimsel araştırmalar aynı zamanda zeytinyağının kardiyovasküler sağlığın korunmasında da rol oynayan yüksek antioksidan içeriğinin de önemli olduğunu ortaya koyuyor.



