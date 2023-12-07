Tercüman binası yıkıldı... ‘Rant uğruna kaybettik’

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

İstanbul Zeytinburnu’ndaki eski Tercüman gazetesi binası deprem riski gerekçesiyle yıkıldı. 49 yıllık bina, AA ve Basın İlan Kurumu gibi çok sayıda kuruma da ev sahipliği yapmıştı. Konuya ilişkin birçok mimar sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Mimarlar, “Binanın yıkımı sadece İstanbul’un modern tarihi için değil, aidiyetine de yapılan kültürel bir saldırıdır” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan eski TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, binanın daha önce Koruma Kurulu’nca tescillendiğini söyledi. “Bir yerden sonra kurul tescili düşürdü” diyen Köymen, “Muhtemelen yerine imar koşullarına göre yüksek bir bina yapılacak. Konsolları açısından Tercüman binası bir öncü. Döneminin en özel yapılarından olmasının yanı sıra hâlâ o binanın konsol çalışmalarını aşan bir yapı yapılmadı. Gayrimenkul ve rant uğruna değerlerimizi kaybettik” ifadelerini kullandı.

