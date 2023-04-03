Son dakika... Şişli'de hareketli dakikalar! Babasını vurup çatıya çıktı...

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:02

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 16:15

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde hareketli anlar yaşandı. Cadde üzerindeki binalardan birinde bir şahıs, babasını başından yaraladı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Şahıs, olayın ardından çatıya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

'MADDE BAĞIMLISI' İDDİASI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; babasını levye ile darbettiği öne sürülen şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, babanın kendisini kurtarmak için aşağıya atladığını ifade ederken şahsın da kendini bıçakladığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri, hazırlıklarını tamamlamasının ardından iş yerine geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde operasyon düzenledi. Özel eğitim köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen işyerinde saldırgan Bulut T. etkisiz hale getirildi. Yakalanan saldırgan, gözaltına alınarak polis otosuyla emniyete götürüldü.

Fotoğraflar: Cumhuriyet