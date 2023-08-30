Aile yemeğinde vahşet... Ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı Burak Yalçınkaya (29), aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 08:35
Abone Ol google-news

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında; uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya, ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya, ailece yemek yemek için mangal yaktı.

HEPSİNE ATEŞ ETTİ, İNTİHARA KALKIŞTI

Bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Burak, annesi Hacer, yengesi Esra ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya’nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Player Alanı
Adana

İlgili Haberler

55 yıllık eşini katletmişti... Adana'daki vahşette ilk ifade ortaya çıktı

55 yıllık eşini katletmişti... Adana'daki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
Adana'da 'mangal' katliamı! Ailesine kurşun yağdırdı; 1 ölü, 6 ağır yaralı

Adana'da 'mangal' katliamı! Ailesine kurşun yağdırdı; 1 ölü, 6 ağır yaralı
64 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararına itiraz reddedildi: Hukuk ayaklar altında

64 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararına itiraz reddedildi: Hukuk ayaklar altında

En Çok Okunan Haberler