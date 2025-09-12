Terkos Gölü’nde renk değişimi endişelendirdi: İSKİ, renk değişiminin mevsim geçişlerinden kaynaklandığını açıkladı

Terkos Gölü’nde yaşanan renk değişimi kaygıya yol açtı. Değişimin alglerden kaynaklı olduğunu belirten İSKİ yetkileri, korkulacak bir durum olmadığını söyledi. İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü’nün Balaban kıyısında yeşillik ve köpükler görüldü. Su krizinin gündem olduğu bir dönemde göldeki renk değişimi endişeye yol açtı.

Konuya ilişkin İSKİ Su Arıtma Daire Başkanı Ali Halil Özel Cumhuriyet’e konuştu.

Yüzeysel su kaynaklarında canlılık faaliyetlerinin süreklilik arz ettiğini ve özellikle mevsim geçişlerinde faaliyetlerde artış yaşandığını söyleyen Özel, “Son günlerde Terkos gölünde görülen alg gelişimi de havaların aşırı ısınmasıyla birlikte oluşan normal bir alg gelişimidir. Bu durum, her yüzeysel su kaynağında yaşanabilecek bir durum olup su kalitemize herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır” dedi.

Bu durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını anımsatan Özel, “Şebekeye verdiğimiz suyun kalitesi, 24 saat esasına göre izlenmekte olup halkımızın güvenle tüketmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIRIM UYGULANDI’

Öte yandan İSKİ yetkilileri, basına “Hadımköy’de Kanalizasyondan Mavi Atık Su Taştı” olarak yansıyan olaya ilişkin Cumhuriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Hadımköy Mahallesi, 75. yıl caddesindeki şikâyet ile ilgili kanal tıkanıklığı kombine aracımız ile müdahale edilerek açılmıştır. Bölgedeki kot fabrikalarından kanal tıkanıklığına neden olabilecek firmalar tespit edilip yaptırım uygulanmıştır.”