Terkos Gölü’ne ‘ticari’ izne bir tepki de Ziraat Mühendisleri Odası’ndan geldi: ‘Amaç rant yaratmak’

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyonlar sonrasında yaklaşık 150 yıldır İstanbul’un içme suyunun önemli bir kısmını karşılayan Terkos Baraj Gölü’ne ilişkin yapılan düzenlemeye tepkiler sürüyor. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Terkos Baraj Gölü, “Avlanmanın tamamen yasak olduğu içsular” listesinden çıkarılmıştı.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi başkanı Murat Kapıkıran, yıllık 142 milyon metreküplük kapasite ve 619 kilometrekarelik havza alanına karşın ticari balıkçılığa açılmasının yaratacağı risklere ve arka plana dikkat çekti. Düzenlemenin yasadışı ve denetimsiz yapılan ticari balıkçılığa ortam yaratma ihtimaline de dikkat çeken Kapıkıran, “Alınan bu karar sonrasında Terkos Baraj Gölü ticari avcılık kullanım sıklığına göre yıkıcı etkiler sonucunda bir süre sonra içme suyu vasfını, ekolojik özelliklerini kaybedebilir” uyarısında bulundu.

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Son yıllarda su varlıklarının tahrip eden kullanımların çoğu zaman idarenin izin vererek açtığı olanaklardan faydalandığını belirten Kapıkıran, “Derelerin, göl ve göletlerin ticarileştirilmesi, metalaştırılması, ekosistem ihtiyaçları gözetilmeksizin, bilime aykırı olarak bu suların ticari emtia haline getirilmeleri bütünsel faydayı ve kamu yararını gözetmeyen rantçı politikaların sonucunda oluşmaktadır” dedi.

Yapım masrafının İSKİ tarafından karşılandığı halde Sazlıdere Barajı’nda Kanal İstanbul kapsamında yapılanları da anımsatan Kapıkıran, “Görüyoruz ki Kanal İstanbul plan sınırlarına yakın olan Terkos Baraj Gölü havzası ve çevresi, önceliği rant olanlara cazip geliyor yüksek tahribat riski altında. Amaç rant yaratmak. Terkos’un ticari balıkçılığa açılması tebliği Terkos sularının içme suyu vasfını ortadan kaldırabilir ve bir kararla içme suyu olarak kullanım oranı sıfırlanabilir. Sonrasında o bölge de inşaat alanına dönebilir” diye konuştu.

Kapıkıran, “Terkos içme suyu rezervi olmakla beraber özgün biyoçeşitliliği, set ormanı ve kumulları ile özgün ve dünyaca ünlü ekosistemi olan doğal, kültürel su varlığıdır. Bu özgün doğal yapı koruma altına alınmalıdır. Ticari balıkçılık izni altında belirli bir süre sonra yapılaşmanın yolunu açacak bu tebliğ geri çekilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.