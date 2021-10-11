Termik santral Gerze direnişi kitaplaştı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Direnişin önde gelen isimlerinden emekli eğitimci Ferhat Hançer’in kaleme aldığı “Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi Direniş Günlüğü” kitabı çıktı.

Emekli eğitimci Hançer, doğup büyüdüğü Sinop ve Gerze’de baş gösteren “nükleer ve termik santral” tehditlerine karşı, yaşam savunucularıyla birlikte, verilen mücadelenin içinde yer aldı. Özellikle, 2008 yılından itibaren, Gerze’nin Yaykıl köyünde yapılması planlanan termik santrale karşı yürütülen mücadelede sorumluluklar üstlendi. Hançer, Yaykıl köyünün ve Gerze halkının, büyük bir özveriyle yürüttüğü yedi yıllık mücadeleyi “Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi-Direniş Günlüğü” adını verdiği belgesel romana dönüştürdü. Gazetemizde yer alan haber de kitap için kullanıldı.