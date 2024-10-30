Bilim insanlarından 'mucizevi' tedavi yöntemi: Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sona mı eriyor?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:40

Batı Virginia Üniversitesi Rockefeller Nörobilim Enstitüsü'ndeki doktorlar, gönüllü katılımcılara 1 milyon dolar değerinde bir kask ve gözlük yerleştiriyor ve ardından onlara sorun yaşadıkları maddelerin görüntülerini gösteriyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, bu esnada beynin belirli bölgelerine ultrason dalgaları kullanarak, hastanın bağımlı olduğu maddeye karşı herhangi bir isteği kalmayana kadar nabız atıyorlar.

Eroin ve metamfetamin sorunu olan 41 yaşındaki Joe Hilton, deneysel tedaviyi denedi.

“Beyin zaplama” işleminden geçtikten sonra WSJ'ye verdiği demeçte, tedaviden önce sahip olduğu uyuşturucu isteklerinin artık olmadığını ve son 20 kullandığı maddelerle ilgili hiçbir şey hissetmediğini söyledi.

Bilim insanları, bu yeni tedavinin uyuşturucu ve alkol sorunlarının tedavisinde kullanılabileceği gibi yeme bozukluğu ya da kumar bağımlılığı olan kişilere de yardımcı olabileceği konusunda umutlular.

Hilton 30 hastayı kapsayan klinik deneyde yer alan üçüncü hastaydı.

Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar umut verici; tedaviye katılanların dörtte üçünün birkaç ay sonra madde bağımlılığından kurtuldukları kaydedildi.

Bununla birlikte, araştırmacılar bunun bir tür mucize tedavi olduğu konusunda ihtiyatlı davrandılar.

Rockefeller Nörobilim Enstitüsü'ndeki klinik nöropsikolog olan James Mahoney, WSJ'ye şunları söyledi:

“Aşermeyi ortadan kaldırırsanız ama stres faktörlerini ortadan kaldırmazsanız ve aşermenin yerine daha uyumlu başa çıkma mekanizmaları koymazsanız, eninde sonunda geri dönersiniz.”

DEPRESYON TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİR

Farklı bir çalışma, evde bir kulaklık aracılığıyla beyin zaplamasının depresyon tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre tedavi, hastaların yarısından fazlasında (yüzde 57,5) sadece 10 hafta içinde tüm depresyon belirtilerini hafifletiyor.

Çalışma ayrıca, beyne zap yapan kulaklığın, denemeye katılan hastaların yüzde 64,2'sinde semptomları iyileştirebildiğini gösterdi.

King's College London Psikiyatri, Psikoloji ve Nörobilim Enstitüsü Duygudurum Bozuklukları Merkezi Direktörü ve Duygudurum Bozuklukları Başkanı Allan Young şunları söyledi:

“Bu sonuçlar çok heyecan verici ve depresyonun gelecekteki tedavisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya hazırlanıyor. Majör depresyon tüm dünyada yetersiz tedavi edilmektedir ve mevcut tedavi yöntemlerinin önemli sınırlamaları vardır. Bu çalışma, bu tedavinin hem etkili olduğunu hem de iyi tolere edildiğini göstererek, şu anda kendileri için işe yarayan seçenekleri bulmakta zorlanan hastalara hayati önem taşıyan yeni bir alternatif sunuyor.”

Flow Neuroscience kulaklık, depresyon hastalarında beynin düşük aktivite ile bağlantılı bir bölgesini uyarmak için transkraniyal doğru akım stimülasyonu (tDCS) adı verilen non-invaziv bir beyin stimülasyon tekniği kullanmaktadır.