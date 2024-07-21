Termometreler 46 dereceyi gördü: Konyaaltı Sahili doldu

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:46
Termometreler 46 dereceyi gördü: Konyaaltı Sahili doldu
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Hava sıcaklığının 46, nem oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı Antalya'da, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Öğle saatlerinde ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun arttığı gözlendi.

Tatilciler su sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü sahilde denize girip, serinlemeye çalıştı.

Kimi tatilciler şemsiyelerin altında güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışırken, kimisi sahil bandında bulunan ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti.

 


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