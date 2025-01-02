Sibirya soğukları Hakkari'yi esir aldı: Yollar, kaldırımlar ve merdivenler buz tuttu!

Hakkari’de etkisini gösteren Sibirya soğukları, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Sıcaklığın gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte yollar, kaldırımlar ve merdivenler buz tuttu.

Sibirya soğukları Hakkari'yi esir aldı: Yollar, kaldırımlar ve merdivenler buz tuttu!
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:08

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte; yollar, kaldırımlar ve merdivenler buz tuttu. Buzlanma nedeniyle bazı mahallelerde araçlar yokuş çıkmakta zorlanırken, kayganlaşan yolların yayalar için tehlike oluşturması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Belediyeye bağlı ekipler, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaparken, yurttaşlar da kendi imkânlarıyla evlerinin önündeki yolları temizlemeye çalışıyor.

SON YILLARIN EN ÇETİN KIŞI

Hakkari sakinleri, son yılların en çetin kışını yaşadıklarını belirterek, “Hava o kadar soğuk ki, nefes alırken bile yüzümüz donuyor. Evden çıkmak cesaret ister oldu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olmak çok zor” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını belirterek, yurttaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Etiketler: #buz #hakkari #meteoroloji #soğuk hava

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