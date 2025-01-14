Termometreler eksik 21,3 dereceyi gördü: Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) “Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar” listesinin ilk 4'ünde Erzurum yer alıyor.

Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü ise, -23 derece ile ilk sırada yer aldı. Erzurum’da -21,3 Horasan, -21 Pasinler ve -20,1 Tekman ilçeleri yurdun en soğuk yerleri oldu.

UZMANLARDAN 'ÇIĞ' UYARISI

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölgem genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ uyarısında bulunarak “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.