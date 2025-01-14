Termometreler eksik 21,3 dereceyi gördü: Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde; Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü,-21,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Termometreler eksik 21,3 dereceyi gördü: Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) “Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar” listesinin ilk 4'ünde Erzurum yer alıyor.

Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü ise, -23 derece ile ilk sırada yer aldı. Erzurum’da -21,3 Horasan, -21 Pasinler ve -20,1 Tekman ilçeleri yurdun en soğuk yerleri oldu.

UZMANLARDAN 'ÇIĞ' UYARISI

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölgem genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ uyarısında bulunarak “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.


Etiketler: #Erzurum #meteoroloji #soğuk #Sıcaklık

İlgili Haberler

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü: Türkiye’nin en soğuk yeri Hacıömer köyü oldu!

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü: Türkiye’nin en soğuk yeri Hacıömer köyü oldu!
Eksi 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu!

Eksi 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu!
Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler