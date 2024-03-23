Termometreler eksiyi gösterdi: Erzurum, Kars ve Ardahan kara teslim oldu!

Erzurum'da yoğun şekilde, Kars ve Ardahan'da ise aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:21
Termometreler eksiyi gösterdi: Erzurum, Kars ve Ardahan kara teslim oldu!
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Erzurum'da son günlerde aralıkla yağan kar, akşam saatlerinde yeniden başladı.

Gece boyunca devam eden ve etkisini artıran yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye yüksek noktalarda 2 metreye ulaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 16,5 kilogram yağış düştü.

Karla kaplanan kentte yurttaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımlarda, yurttaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde temizlik çalışması yapıyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kars-Digor karayolunda kar nedeniyle oluşan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Karla kaplanan ilçede kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan’da da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de yağan kar yer yer tipiye dönüşüyor.


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