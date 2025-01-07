Terör elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşen İmralı Heyeti Ankara temaslarını sürdürüyor: ‘Garantörlük şartı yok’

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşen ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan İmralı Heyeti’nin TBMM’de temsil edilen siyasi partilerle görüşme trafiği sürüyor.

Bu kapsamda heyet dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın başkanlık ettiği parti heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Heyetin dünkü görüşme trafiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’yla başladı. Heyet, saat 11.00’de Davutoğlu’yla görüşmek için Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne geldi. Davutoğlu ile kurmayları İmralı Heyeti’ni genel merkezin önünde karşıladı. Davutoğlu’nun beraberinde İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Bursa Milletvekili Cemalletin Kani Torun, Genel Sekreter Hasan Seymen, Diyarbakır Kurucu İl Başkanı Aydın Altaç yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme bitmesinin ardından Davutoğlu ile Sırrı Süreyya Önder basın açıklaması yaptı.

HEYET DEMİRTAŞ’LA DA GÖRÜŞECEK

Önder, görüşmeye ilişkin; “Eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdi. Bu sürecin sonunda Selahattin Bey’i (eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş) de ziyaret edeceğiz, kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız” dedi.

‘SÖZLERİ ÇARPITILDI’

Önder, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın önceki gün Diyarbakır’da söylediği “Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze'ye dönüşecek. İmralı’da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları sonuna kadar açılmalı” ifadelerine yönelik, şunları kaydetti:

“O açıklama, bağlamından koparılmış bir açıklama. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif değil barış sürecini. Barış kolay değil ama dünyanın en güzel şeyi. Hep güzel şeylerle, geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Onun için kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin. Eş Genel Başkanımızın da bütün partili yurttaşların da yaklaşımı bu şekildedir.”

DAVUTOĞLU’NDAN ‘TÜRKİYELİ’ SÖYLEMİ

Davutoğlu da görüşmelere ilişkin; “Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ekseninde yaşanan hızlı değişime intibak bağlamında Türkiye'nin iç bünyesini tahkim etmenin büyük önem taşıdığını vurguladık. İç bünyeyi tahkim etmek ancak gerçek bir demokrasinin inşasıyla olabilir. Çok önemli bir sürecin içinden geçiliyor. Tavsiyem, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra toplum katmanlarına yayılan bu dönemin; soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih tecrübelerimizdin hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye’sini inşa etmektir” dedi. Hatimoğulları’nın “Gazze” açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Davutoğlu; “Bu açıklamayı net şekilde kınıyorum. Türkiye işgal devleti değildir. Kürtler Gazzeliler gibi işgal altında olan bir toplum değil. Eğer süreç işleyecekse bu süreci işletenlerin kim olursa olsun Türkiye’deki genel psikolojiye saygı göstermesi, Türkiye’de hassas kesimlerin, şehit yakınlarının, gazilerin, Gazze halkına sempati duyan Türkiyelinin hissiyatına saygı göstermesi lazım” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Gelecek Partili kurumayların aktardığına göre; görüşmelerde İmralı Heyeti, Davutoğlu’na “Hocam, eski süreçte Dışişleri Bakanı’ydınız. Devletin üst kademesindeydiniz. O dönemki hatalar hakkındaki uyarı ve tavsiyelerinizi dinlemek isteriz” dedi. Davutoğlu’nun ise eski süreci; PKK’nın ve bağlı örgütlerinin 2015’teki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine saldırısı ve iki polis memurunun şehit edilmesi ile 2016’da Diyarbakır’daki “Hendek Olayları”nın baltaladığını kaydettiği belirtildi. Davutoğlu’nun PKK’nın silah bırakmadan sürecin olumlu ilerlemeyeceğine vurgu yaptığı ileri sürülürken, bu süreçte atılacak adımların Suriye’deki gelişmelerden bağımsız olarak ele alınamayacağını da savunduğu aktarıldı. Bu kapsamda Davutoğlu’nun heyete “toplumun hassasiyeti” çerçevesinde süreci parti olarak desteklediklerini sunduğu iddia ediliyor. Heyetin ise bu sürece eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dahil edilmesi gerektiğini ve ihtiyaç halinde tekrar görüşeme yapabileceklerini söyledikleri edinilen bilgiler arasında...

AKP’DEN TERÖR VURGUSU

İmralı Heyeti, Davutoğlu’yla görüşmesinin ardından AKP Heyeti’yle TBMM’de görüştü. İmralı Heyeti’ni AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşılarken, görüşmede AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. İlk çözüm sürecinde İçişleri Bakanı olan ve ilk çözüm sürecini yürüten İmralı Heyeti ile 2015’te Dolmabahçe Mutabakatı’nı imzalayan Efkan Ala’nın görüşmelerde bulunması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmede AKP Heyeti, İmralı Heyeti’ne “terörle mücadele konusunda” vurgu yaptı. Görüşmenin sonunda basına açıklamalarda bulunan AKP’li Güler, “Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık ve kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır” dedi.

SAADET ‘DESTEK SİNYALİ’ VERDİ

AKP Heyeti’yle yapılan görüşmenin ardından İmralı Heyeti, saat 15.30’da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ilr görüşmek için Saadet Partisi Genel Merkezi’ne gitti. Arıkan’a Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile Siyasi İşler Başkanı Mesut Doğan eşlik etti. İki heyet arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Arıkan, “Önemli bir süreç yaşıyoruz. Hem süreçle alakalı katkılarımızı hem de kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Onlar önemli bilgilendirmelerde bulundular. Biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurullarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız” diye konuştu.

‘GARANTÖRLÜK ŞARTI YOK’

Bunun yanı sıra kamuoyunda terör elebaşısı Öcalan’ın “süreçte garantör bir ülkenin bulunması” şartı iddialarını DEM Parti kaynakları yalanladı. Kaynaklar, “Eş Başkanımız Tuncer Bakırhan, 28 Ekim’de böyle bir şartın olmadığını açıklamıştı. Bu tarihten sonra da böyle bir talep olmadı. Süreci provoke etme girişimleri” dedi.

HATİMOĞULLARI: SÖZLERİM ÇARPITILDI

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, söz konusu görüşmelerde ifadelerine yönelik tepkilerin gelmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu. Hatimoğlulları; “Dün Diyarbakır’da yaptığım bir konuşmada söylediğim sözler, kimi medya organlarında ve sosyal medya mecralarında çarpıtılarak, ‘tehdit’ amaçlı kullandığım iddia edilmiştir. Bu tanım ve yaklaşım ile söylediklerimin en ufak bir ilgisi yoktur. Barışçı çözüm, her türlü yakımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur” dedi.