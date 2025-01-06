İktidarın başlattığı DEM Parti-İmralı görüşmeleri sonrası ‘temsiliyet’ talebi: Kürt siyaseti hareketlendi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

AKP ve MHP’nin “terörsüz Türkiye” açılımıyla başlattığı DEM Parti-İmralı görüşmeleri kapsamında, terör elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşen “İmralı heyeti”nin Meclis’teki görüşme trafiği sürüyor. Bu trafik Kürt siyasetindeki diğer aktörleri de hareketlendirdi.

Kürdistan Demokrat Partisi/Türkiye (KDP/T) ile Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ve Kürdistan Yurtsever Partisi (PWK) yetkililerinden yapılan ayrı ayrı açıklamalarda; tüm Kürt siyasi partilerinin yer alacağı bir “Kürt cephesi” oluşturulması ve hükümetle bu cephe üzerinden süreç yürütülmesi istendi.

“İkinci çözüm süreci” olarak adlandırılan süreç, Türkiye’nin gündeminde 2024’ün kasım ayından beri yer alırken tartışmalar da bu süreçte başladı. Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel, Kasım 2024’te yaptığı açıklamalarda; DEM Parti haricindeki diğer siyasi partilerin süreçte yer almak için adımlar atacağını, PSK, HAK-PAR, PDK/BAKUR ile PWK ile bu yapılara yakın olan baro ve sendikaların, DEM Parti’nin dışarda kalması durumunda bile, toplanıp ortak bir iradeyle taleplerini kamuoyuna açıklayacaklarının sinyalini vermişti.

Bu kapsamda da PSK, HAK-PAR ve PWK yetkililerinin 22 Aralık 2024’te Diyarbakır’da bölgenin önde gelen 200 kişisinden oluşan bir heyetle toplantı yaptığı ortaya çıktı.

‘ANAYASAL GÜVENCE’

Toplantı da şu kararlar alındı:

“Türkiye devleti, Kürdistan’ın tüm parçalarında sürdürdüğü askeri operasyonlara son vermeli, halkımızın kendini yönetme hakkına saygı göstermelidir. PKK, silahlı mücadelesine son vermelidir. Türkçe ile birlikte Kürtçe de resmi dil olarak kabul edilmelidir. Kürdistan ismi üzerindeki tüm yasaklara son verilmelidir. Kürdistan adıyla siyasi partiler, STK ve kültürel kurumlar özgürce kurulabilmelidir. Düşüncelerinden, siyasal ve demokratik çalışmalarından dolayı tutuklu bulunanlar serbest bırakılmalı, yurtdışında bulunanlar geri dönebilmelidir. Yukarıda ana başlıklar altında ifade edilen temel hakları anayasada güvence altına alınmalıdır.”

‘ÖCALAN’IN ÇAĞRISINA UYMAZ’

Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü sayılan Kürdistan Demokrat Partisi/ Kuzey (KDP/Bakur) ise sürece karşı bir tavır sergiliyor. KDP/Bakur Sözcüsü Hişyar Özalp, önceki gün katıldığı televizyon kanalında; “Erdoğan ve Bahçeli Kürtlerin Rojava’da (Suriye’nin kuzeyi) statü kazanmasını engellemek için Öcalan kartını kullandı. PKK kendi varlık nedenini inkâr ederek Öcalan’ın çağrısına uymaz” açıklamalarında bulunması dikkat çekti.

DEM PARTİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRECEK

DEM Parti’nin Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyeti, geçen hafta perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü. DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri bu hafta da sürecek. Heyet, bugün saat 13.30’da AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’i ziyaret edecek. Heyetin CHP’yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretin yeri ve saati henüz bilinmiyor.