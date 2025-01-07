Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplere istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu
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ANKA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 00:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.


Etiketler: #Resmi Gazete #Hazine ve Maliye Bakanlığı #hazine

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