Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin ikisinin de kimlikleri belli oldu!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) saldırı düzenleyen teröristlerin ikisinin de kimliğinin belli olduğunu açıkladı.

Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin ikisinin de kimlikleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:42

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) dün gerçekleştirilen terör saldırısında 5 yurttaşımız şehit oldu, 22 yurttaşımız da yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı düzenleyen teröristlerin ikisinin de kimliğinin belli olduğunu açıkladı.

"İKİ TERÖRİSTİN DE PKK ÜYESİ OLDUĞU NETLEŞTİ"

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İKİ TERÖRİSTİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bakan Yerlikaya, saatler önce yaptığı açıklamada, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Son dakika #kimlik #TUSAŞ

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