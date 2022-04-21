Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çarpıcı iddia
Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili iddiası gündeme oturdu.
Barış Vakfı'nın 'Kürt Sorununa Toplumsal Bakış 2010-2022' başlıklı toplantısında Ufuk Uras'ın yaptığı açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturdu.
T24'ün haberine göre; Uras burada yaptığı açıklamada, "Af konusunu gündeme getirirken daha önce yaşanan bir durumu da düşünerek soruyu gündeme taşıdım. Açılım sürecinde Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edilmeye başlanmıştı" diye konuştu.
Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, söz konusu açıklamasıyla ilgili olarak; Cumhuriyet'e konuştu.
'Açılım süreci'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, İmralı'da ev yapılacağı yönündeki sözleriyle ilgili konuşan Uras, ''O dönemde ev hapsi, barışın tesis edilmesi açısından neler yapılabileceği konuşuluyorken gibi konular konuşuluyordu'' ifadelerini kullandı.
Bu süreci 'barışın tesis edilmesi için tarihi bir fırsat' olarak gördüğünü anlatan Uras, şunları söyledi:
''- Bugün bütün bunların imkansız olarak görülmesi karşısında geçmişte yaşananlarla aradaki makası hatırlatmak istedim.
- Ev hapsi seçeneğinde de, güvenlik nedeniyle İmralı'da kalması daha iyi olabilir konusu tartışılıyordu.
- Ete kemiğe bürünsün diye konuşulmuştu ve duyumlar da bu yöndeydi.''
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