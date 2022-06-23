Terörist Mazlum Abdi, İsveç devlet kanalına konuştu: "İsveç bize desteğini sürdürmeli"

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:28

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj gerçekleştirdi.

YPG/PKK'lı terörist Mazlum Abdi, İsveç'in kendilerine "destek olmaya devam etmesi" için çağrıda bulundu.

"IŞİD ÜYELERİ KAMPLARDAN KAÇABİLİR"

Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir operasyonuna karşı YPG/PKK'nın işgal ettiği alanlardaki kamplarda tutulan IŞİD'li teröristlerin ve onların ailelerin kamplardan "kaçabileceğini" öne sürdü.

Terörist Abdi, "Biz Türk saldırılarına misilleme yapmakla meşgulken IŞİD üyelerinin bulunduğu gözaltı kamplarında boşluklar olabilir ve bu kamplardan kaçabilirler. Çünkü, Türkiye operasyon başlatırsa biz cephede onlarla meşgul olacağız" diye konuştu.

"İSVEÇ DESTEĞİNİ DEVAM ETTİRMELİ"

Mazlum Abdi, "İsveç'in, YPG/PKK'ya verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" söyledi.

Abdi, "İsveç'in, IŞİD'le mücadeleden cayması ve Türkiye'ye taviz vererek bize destek olmaması durumunda, sadece İsveç'ten değil, uluslararası toplumdan da tavizler oluşur. Bu, Türkiye'nin bölgede daha fazla ilerlemesini güçlendirecektir" dedi.

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı.