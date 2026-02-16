Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde Van'da 'protesto' yürüyüşü

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 yıl önce Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve DEM Parti milletvekillerinin katılımıyla Van'da protesto yürüyüşü düzenlendi.

Van'daki yürüyüşe DEM Parti Milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Mahmut Dindar, DBP ve DEM Parti Van İl Eş Başkanları, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş başkanı Abdullah Zeydan ve çok sayıda kişi katıldı.

Günpaş Market önünde toplanan kalabalık, sloganlar attı. Polisin yürüyüşe izin vermemesi gerginliğe neden olurken, kalabalık yürümekte ısrar etti. Engellemelere rağmen kalabalık telefon ışıklarıyla Hayat Hastanesi önüne kadar yürüdü ve burada basın açıklaması yapıldı.

"15 ŞUBAT KOMPLOSUNU KINIYORUZ"

DEM Parti Milletvekili Zülküf Uçar, “15 Şubat komplosunu kınıyoruz. Anayasal en temel hakkımızı güvence altına alan ifade ve toplantı gösteri yürüyüşümüzün engellenmesini Van halkı olarak kabul etmiyor, kınıyoruz. Bütün dünyanın Orta Doğu’ya, Türkiye'ye çözüm sunan Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik komplo uygulanmasını kabul etmiyoruz. Komployu Sayın Abdullah Öcalan direnişle yerle bir etti. Sayın Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği varlık mücadelesi etrafında Kürt halkı kenetlendi. Bugün artık varlık kesinleşti, Kürt halkı kazandı, Kürt halkı varlığını ispat etti. Şimdi sıra Abdullah Öcalan ve Kürt halkının özgürlüğünde. İmralı’nın ortaya koyduğu direnişi sahiplenerek selamlıyoruz” dedi.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın lehine sloganların atıldığı yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.