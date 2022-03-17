Son Dakika: Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AA
17 Mart 2022 Perşembe, 15:39
Son Dakika: Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
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Terörle Mücadele Daire Başkanlığı,  Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." 



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