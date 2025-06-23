'Terörsüz Türkiye' komisyonu öncesi dikkat çeken buluşma: Kurtulmuş grup başkanvekilleri ile bir araya gelecek

TBMM'nin 28’nci Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, yine ikinci devre için seçilen TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve partilerin grup başkanvekillerine TBMM Mermerli Salon’da yemek verecek.

Alınan bilgiye göre, siyasi partilere davet “gündemli” olarak yapılmadığı için, yemeğin “istişare" amaçlı olduğu değerlendiriliyor.

Yemekte, “Terörsüz Türkiye” süreciyle kapsamında kurulması tartışılan komisyon başta olmak üzere yeni anayasa çalışmaları ve Meclis'in gündemindeki diğer konuların ele alınması bekleniyor.