Ters kelepçeleyip tekmelediler: Polis ve bekçi şiddeti kamera kayıtlarında!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:51

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:02

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi’nde iddialara göre bir yurttaş ve polisler arasında tartışma yaşandı.

Bu tartışmadan sonra ise başka bir yurttaşa polis ve bekçilerin orantısız kuvvet uyguladığı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ve bekçiler tarafından ters kelepçe yere yatırıldıktan sonra tekmelenen C.H. darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

“KAMERA VAR, YAPMAYIN”

C.H. polise verdiği ifadesinde “İşyerinde iki arkadaşımla birlikte muhabbet edip alkol alıyorduk. Dışarıdan kavga sesleri geldi ancak bulaşmak istemedik. O esnada tanıdığım M.Y.’nin darp edilmiş olduğunu, yanında polis ve bekçi olduğunu gördüm. Kendisini tanıdığım için ‘Sana ne oldu M.?’ dedim. Darp edildiğini söyleyince abisini arayıp haber vermemi isteyip istemediğini sormam üzerine polis beni ittirdi. ‘Ne yapıyorsunuz abi, tanıyorum M.’yi’ dedim. İttirmeye devam edip sonrasında darp etmeye başladılar. İşyerimde kamera var, yapmayın dememe rağmen devam ettiler” cümleleri yer aldı.

“BAŞKALARI DA YAŞAMASIN DİYE”

Suç duyurusu sonrası Cumhuriyet’e konuşan C.H., “Hayatımda ilk kez böyle bir şeye maruz kalıyorum, hâlâ şoktayım ve şaşkınım” dedi.

“En ufak bir tahrikimin olmadığı görüntülerle de ortada” diyen C.H., “Buna karşın ters kelepçe yere yatırıp yaklaşık 1,5 dakika tekmelediler. Bir tanesi diziyle beni yerde ezdi” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulunmasındaki en büyük nedeninin başka insanların bu gibi muameleye maruz kalmaması olduğuna dikkat çeken C.H. sözlerine şöyle devam etti:

“PERVASIZLIKLARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

“Burası küçük bir yer. Ben de esnafım. Genel tavrımı, yaklaşımımı herkes de bilir. Sesleri duyunca dışarı bile çıkmadık. Sesler kesildikten bir süre sonra da olay bitmiştir diye evlere dağılalım dedik. Ne olduğunu anlamadan kendimi darp edilmiş halde buldum. Bu orantısız şiddet uygulamasını hak edecek hiçbir şey yapmadım. Zaten her şey kamera kayıtlarıyla da ortada. Öncelikle mağdur taraf olarak tüm hukuki haklarımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu tarz kötü örnekler, kurumları da zan bırakıyor.

O yüzden kurumların kendi saygınlıkları açısından da bu davranıştaki kişilere gereken yaptırımları herkesten önce uygulaması gerekir. Bu olayın ses getirmesini istiyorum, başka birileri de yaşamasın diye. Bizler yarın bir şey olsa onlar için polisin, askerin önünde gidecek kişileriz. Ancak bu kafa yapısındaki polisler yurttaşları da ülkeyi de koruyamaz. Kameralar açık dememe karşın bu kadar pervasız davranabilmeleri düşündürücü.”