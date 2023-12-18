Ters yönde giden otomobil dehşet saçtı!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:09

Güncelleme: 18.12.2023 - 13:10

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde cumartesi günü Ankara istikametinden yola giren bir otomobil, Edirne yönünde gitmeye başladı.

Sürücü hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını riske atarak uzun süre ters yönde ilerledi.

Otomobil sürücüsüne diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

O anları cep telefonu ile kaydeden bir sürücü ise, "Bu adam ne yapıyor, dur artık, dur" diye tepki gösterdi.