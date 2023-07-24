‘Tersine göç’ iddiası: AKP’den yandaş gazeteye yalanlama!

AKP’nin İstanbul’un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesine yönelik herhangi bir çalışmasının olmadığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:06
‘Tersine göç’ iddiası: AKP’den yandaş gazeteye yalanlama!
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Sabah gazetesi, AKP'nin hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladığı iddia etmişti. 

Bu iddiaya göre, nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi de iddiaları arasındaydı.

İHA’nın AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu iddia kapsamında bir çalışma yapılmadığı ifade edildi. Kaynaklar, böyle bir çalışmanın gündemde dahi olmadığını ifade etti.


SABAH gazetesi AKP yalanlama tersine göç

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