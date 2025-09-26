Terzi kendi söküğünü dikemedi: Sayıştay’dan Hazine’ye ‘muhasebe’ eleştirisi

Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim raporuna göre, enflasyon düzeltmesi için gerekli koşulların oluşmasına karşın mali duran varlıklar hesap grubunda yer alan Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı için enflasyon düzeltmesi kayıtlarının yapılmadığı görüldü. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen davalar sonucunda hak kazanılan avukatlık vekâlet ücretlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının hatalı olduğu görüldü.

DAHA SONRA KAYIT ALTINA ALINDI

Bakanlık tarafından yapılan ilama bağlı ödemelerde, borç tutarlarının ödeme aşamasına kadar muhasebe kayıtlarına alınmadığı, bu durumun da söz konusu borçların ilgili olduğu dönemde mali tablolara yansımamasına neden olduğu tespit edildi. Hizmet alımı kapsamında bedel karşılığı edinilen taşınır malların gider kayıtları yapıldıktan sonra, bu bedellerden farklı tutarlarda değer tespiti yapıldığı ve bağış niteliğinde kayıtlara alındığı tespit edildi. Bakanlık tarafından 2024 mali yılına ilişkin mahsup işlemleri dışındaki muhasebe kayıtlarının yapılmasına raporlama tarihi olan mali yılın bitiminden sonra da devam edildiği görüldü.