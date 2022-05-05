Tescil belgesi ve lisansı olmayan 112 ton organik gübre ele geçirildi
Silivri'de bir depoya düzenlenen operasyonda, tescil belgesi ve lisansı olmayan 112 ton organik gübre ele geçirildi. Gübrelerin ambalajlarının ve üzerindeki barkotların sahte olduğu belirlenirken; zanlıya idari para cezası kesildiği öğrenildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli bir kişinin, tarımda kullanılan yüklü miktarda gübreyi Silivri'deki bir depoda stokladığı bilgisini aldı. Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin ucuz yollarla temin ettiği lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurduğu tespit edildi.
BARKOTLAR DA SAHTE ÇIKTI
Söz konusu depoya baskın yapan ekiplerce tescil belgesi ve lisansı olmayan 112 ton organik gübre ele geçirilirken, ambalajların ve üzerindeki barkotların sahte olduğu belirlendi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Gübrelerin, lisanslı gübre satışı yapan başka bir firmanın ambalajlarına doldurulmuş vaziyette hazırlandığı anlaşıldı. Elinden çıkarmak istediği lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek istediği belirlenen zanlıya idari para cezası kesildi.
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