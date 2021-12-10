Tesla'da sözlü ve fiziksel taciz iddiaları devam ediyor

10 Aralık 2021 Cuma, 13:37

Fabrikada montaj hattında çalışan Erica Cloud, California Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, aralarında eski yöneticisinin de olduğu kişilerin 'düzenli olarak' tacizine uğradığını iddia etti.

Cloud yöneticisinin kaba ve açık saçık şeyler söylerken kendisine sarıldığını ve masaj yaptığını da iddia ediyor.

ŞİKAYETE MİSİLLEME

Cloud söz konusu yöneticiyi, Tesla'nın insan kaynaklarına şikayet etmesinin ardından diğer yöneticilerin misilleme tepkisi ile karşılaştığını söyledi.

"DÜŞMANCA BİR ÇALIŞMA VE CİNSEL TACİZ ORTAMI''

Davada Tesla ve diğer sanıklar Cloud'u 'cinsiyetinden dolayı düşmanca bir çalışma ve cinsel taciz ortamına' maruz bırakmakla suçlanıyorlar.

Davada ayrıca Tesla ve diğer sanıkların cinsel taciz ve misilleme konusunda önlem almadığı ve düzeltici eylemlerde bulunmadığı iddia ediliyor.

Tesla iddialara ilişkin yöneltilen sorulara henüz bir cevap vermedi.

18 Kasım'da Jessica Barraza isimli başka bir kadın çalışanı da Tesla'yı cinsel taciz iddiasıyla dava etmişti.