İstanbul’da bir hastane, tacizci doktor hakkında ihbarcı oldu
Hastası Ç.A’yı taciz ettiği için 10 yıl hapis cezası verilen doktor Adnan A’nın üç kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, doktorun çalıştığı hastane de ihbarcı olarak yer aldı.
İstanbul’da bir hastanenin genel cerrahi bölümünde muayene ettiği hastası Ç.A’ya cinsel tacizde bulunan ve 10 yıl hapis cezası verilen doktor Adnan A.’nın 3 kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeni bir iddianame daha hazırlanan Adnan A.’dan iki müşteki kadın şikâyetçi olurken, iddianamede Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ihbarcı olarak yer aldı. Ayrıca H.A. isimli bir kadın ise Adnan A’nın kendisini de taciz ettiğini ve şikâyetçi olacağını belirtti. Adnan A. hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası henüz onanmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede iki müşteki kadın, Adnan A’nın Bezmialem Üniversitesi Hastanesi’nde çalışırken kendilerini muayene etme bahanesiyle, ilgili bölgelerle alakası olmayan özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Müştekilerden M.Ç., “Muayene ettiği sırada çok kötü oldum, sesimi çıkaramadım. İki gün ardı ardına oldu” dedi. İddianamede, “Müştekilere yönelik eylemlerini zincirleme olarak ani kesik olmayan, devamlılık arz eden hareketler ile müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu, yapılan hazırlık soruşturması tarafından anlaşılmıştır” denildi. İfadesi alınan Adnan A. ise suçlamaları reddetti.
H.A. isimli bir kadın ise Adnan A.’nın kendisini de taciz ettiğini dile getirerek “Cinsel tacize uğradığıma dair şüphe sedyeden kalkarken yerini kesinliğe bırakmıştı. Ancak karşımda doktorun pantolonunun dışından cinsel organındaki değişimi görünce midem bulandı, korkudan titremeye başladım afalladım, kimliğimi masanın önünden alarak olay yerinden ve hastaneden uzaklaştım. O zaman şikâyetçi olamadım korktuğum için. Ama şikâyetçi olacağım” dedi.
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