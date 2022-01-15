Test şartı kaldırılmıştı: Korkutan açıklama geldi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 23:34

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tarama amaçlı PCR testi şartının kaldırmasına tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Bu uygulama için henüz hiçbir bilimsel dayanak yoktur ve bu durum salgında kontrolün tamamen kaybedilmesine yol açabilir” dendi.

Aşı olmayanlara, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda PCR testi zorunluluğu kalktı. KLİMİK, sosyal medya hesabından kararla ilgili açıklama yaptı.

“ÖNLEMLERE HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA GEREKSİNİM VAR”

Derneğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında diğer dalgalarda görülenin çok üstünde artışlara yol açan omikron varyantı, çok hızlı bulaşmakta, özellikle aşısız veya bağışıklığı yeterli olmayan kişilerde, diğer varyantlara benzer şekilde hastaneye yatışa ve ölüme yol açabilmektedir. Ek olarak başta sağlık çalışanları olmak üzere kritik hizmet sektörlerinde yarattığı iş gücü kayıpları, bu hizmetleri durma noktasına getirebilmektedir.

Pandeminin omikron etkisi ile hala son hızla devam ettiği dikkate alındığında, hastane yatışları ve ölümleri azaltmak, aşırı artacak hasta yükü nedeniyle sağlık sisteminin tıkanmasını ve insanların tedavisiz kalmasını ve diğer kritik hizmet, üretim sektörlerinin durma noktasına gelmesini önlemek için, toplum içinde COVID-19'un yayılımını engelleyecek önlemlere her zamankinden çok daha fazla gereksinim vardır. Salgının baskılanması yeni ve daha tehlikeli varyantların ortaya çıkmasını engellemek için de gereklidir.

“SALGINDA KONTROLÜN TAMAMEN KAYBEDİLMESİNE YOL AÇABİLİR”

Daha önce tüm detaylarıyla iki defa paylaşmış olduğumuz, hepsi bilimsel verilere, uluslararası sağlık otoritelerinin önerilerine dayanan ve her platformda yer alan dernek temsilcilerimizle dile getirdiğimiz bu önlemlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. Bunlar içinde özellikle, kapalı ve kalabalık ortamlarda (okullar, toplu seyahat araçları, sinema, tiyatro, spor salonları ve konserler gibi) bulunabilecek çok sayıda kişiyi infekte etme olasılığı olan pozitif vakaların tespit edilmesi için bu ortamlara girecek kişilerin uygun testlerle SARS-CoV-2 varlığı açısından taranması hayati önem taşımaktadır.

Bugün İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bir genelge ile öğrendiğimiz üzere Sağlık Bakanlığı tarafından bu tür tarama testleri kaldırılmıştır. Bu uygulama için henüz hiçbir bilimsel dayanak yoktur ve bu durum salgında kontrolün tamamen kaybedilmesine yol açabilir.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Bakanlığı, testlerle ilgili aldığı son kararları gözden geçirmeye, omikron dalgasının toplumda kontrol altına alınabilmesi için taramaları, hızlı ve güvenilir testleri de ekleyerek, etkili bir şekilde yapmaya ve toplumsal hareketliliği azaltmaya yönelik olası ek önlem seçenekleri dahil daha önce belirttiğimiz tüm önlemleri bir an önce değerlendirerek uygulamaya sokmaya bir kez daha davet ediyoruz. Salgınla mücadele ancak bilimsel yöntemlere sıkı sıkıya uymakla başarıya ulaşabilir.

Açıklamanın sonunda ‘Omikron Tsunamisinde Korunmak İçin Ne Yapmalı? Kalabalık Yılbaşı Kutlamalarından Uzak Durun’ ve ‘Omikron Tsunamisine Hazır mıyız?’ başlıklı duyurulara yer verildi.