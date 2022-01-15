TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Pezük: 'Trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır'
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, YHT, anahat ve bölgesel trenlerde seyahat için negatif PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabından trenlerce PCR zorunluluğu ile ilgili açıklamada bulundu.
Pezük, yaptığı paylaşımda “Yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm bilet işlemlerinizde ve trenlerimize binerken HES kodu ibraz etmeniz yeterlidir” ifadelerine yer verdi.
THY'DE AÇIKLAMA YAPTI
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ekşi, aynı zamanda HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.
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