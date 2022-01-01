Tetikçi müfettiş uyarısı

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan “terör teftişi” sonrası belediyelerine polis baskınında yapılacaklarla ilgili bir yazı göndereceklerini belirterek “Görünen o ki bunlar sadece İstanbul’la kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı’nda bir birim oluşturulduğu ve belediyelerimizle ilgili dosya tanzim edildiği, hatta tetikçi müfettişler gönderilerek bir şekilde sahte de olsa belgeler üretilip beldiyelerimizin üzerine gidileceği söyleniyor” dedi.

‘HİÇBİR KARŞILIĞI YOK’

CHP’li Torun, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’ye başlatılan “terör teftişi” sonrası CHP’li belediyelere polis baskınında yapılacaklarla ilgili talimat göndermesine ilişkin konuşan Torun, “Baskınlar karşısında yapılacaklarla ilgili çarşamba günü bir toplantı yapıp yapılması gerekenleri güncelleyeceğiz” dedi. İçişleri Bakanılığı’nın hamlelerinin devam edeceğini söyleyen Torun, “Görünen o ki bunlar sadece İstanbul’la kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı’nda bir birim oluşturulduğu ve belediyelerimizle ilgili dosya tanzim edildiği, hatta tetikçi müfettişler gönderilerek bir şekilde sahte de olsa belgeler üretilip belediyelerimizin üzerine gidileceği söyleniyor. Biz de onların bu gayri hukuki yapılarına karşı tedbir amaçlı belediyelerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

Bakanlığın “tetikçi müfettiş” gönderdiğini söyleyen Torun, “‘Git bana belge bul, ne yaparsan yap’ diyorlar. Yılbaşından sonra bu işler artacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İddialar doğruysa İmamoğlu görevden alınmalı” açıklamasına yanıt veren Torun, “AKP’nin söylemediğini Bahçeli o kirli dille söylemeye çalışıyor. İktidarın öyle bir payandası olmuş ki toplumda hiçbir karşılığı yok” yorumunu yaptı.

‘NİYE BAKANI DİNLESİN?’

Bir kayyum endişeleri olmadığını söyleyen Torun, “Kayyum terör örgütüyle ilişkiliyseniz atanır. Bizde onlara yedirilecek belediye başkanı yok” tepkisini gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İBB sekiz aydır beni takip ediyormuş” ifadelerine ilişkin konuşan Torun, “Söylediğine kendisi inanıyor mu bilmiyorum. Bir İçişleri Bakanı’nı İBB Başkanı niye izlesin? İçine düştükleri acziyete bakar mısınız? ‘İstifa etmeli’ diyoruz ya bu görevi hak etmediğinin ifadesidir bu” değerlendirmesini yaptı.

‘YARAYAN ADIM ATAR MI?’

Torun, AKP içinde “İmamoğlu’na başlatılan soruşturma CHP’ye yaradı” yorumlarının yapılmasını da “84 milyonun bir vicdanı var. Sen haksızlık yaparsan buna karşı bir refleks olur” sözleriyle değerlendirdi. “İmamoğlu’nun, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması için böyle bir hamle yapıldı” iddiasına ilişkin de Torun, “Soylu’nun İmamoğlu’na değil Saray’dakine yaranma ihtiyacı var. Soylu, İmamoğlu’nun işine gelecek, onu siyaseten güçlendirecek bir adım atar mı? Bir iddiada bulundu, şimdi işin içinden çıkmaya çalışıyor. Soylu’nun İmamoğlu’yla ilgili iyi rüya görme şansı yok. İstanbul’un acısını hâlâ içinden atamadı” dedi.