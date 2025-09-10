Burs veren kurumlar arasında olan TEV, belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödemesi yapıyor. Öte yandan TEV yurtlarından da faydalanmak isteyen kız öğrenciler için yurt bursu fırsatı yer alıyor. Peki, TEV burs ve yurt başvuru tarihleri ne zaman? 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar?

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026

Türk Eğitim Vakfı burs ve yurt başvuruları burs.obigenc.com adresi üzerinden yapılıyor. Burs başvuruları için tarihler şöyle:

Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül

Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

BURS BAŞVURULARININ GENEL KOŞULLLARI

T.C. vatandaşı olmak

Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin

Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekir.

TEV BURSU TUTARLARI

Mesleki ortaokulu bursu 2.800 TL

Üniversite bursu 5.800 TL

Yüksek lisans bursu 8.700 TL

Doktora bursu 11.600 TL

Üstün başarı bursu 11.600 TL

Yurt Cep Harçlığı 4.800 TL