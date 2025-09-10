Burs veren kurumlar arasında olan TEV, belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödemesi yapıyor. Öte yandan TEV yurtlarından da faydalanmak isteyen kız öğrenciler için yurt bursu fırsatı yer alıyor. Peki, TEV burs ve yurt başvuru tarihleri ne zaman? 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar?
TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026
Türk Eğitim Vakfı burs ve yurt başvuruları burs.obigenc.com adresi üzerinden yapılıyor. Burs başvuruları için tarihler şöyle:
Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim
BURS BAŞVURULARININ GENEL KOŞULLLARI
T.C. vatandaşı olmak
Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak
Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak
Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin
Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz
Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)
Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekir.
TEV BURSU TUTARLARI
Mesleki ortaokulu bursu 2.800 TL
Üniversite bursu 5.800 TL
Yüksek lisans bursu 8.700 TL
Doktora bursu 11.600 TL
Üstün başarı bursu 11.600 TL
Yurt Cep Harçlığı 4.800 TL