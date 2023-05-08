teyit.org inceledi: Erdoğan’ın ‘İstanbul’daki mitinge 1 milyon 700 bin katılım var’ açıklaması hatalı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 13:40

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:18

Doğrulama platformu teyit.org, AKP’li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mayıs 2023’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı iddiasını inceledi. Bu incelemeye göre, bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu, en kalabalık olan senaryo baz alındığında miting alanına sığabilecek insan sayısı 865 bin olarak hesaplanıyor.

Teyit yaptığı analizde bir alanda veya meydanda kaç kişinin bulunduğunu hesaplamaya yarayan araç olan MapChecking’in kullandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk Havalimanı’nın farklı açılarından çekilen fotoğraflar ve videolar haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden miting sırasında Atatürk Havalimanı’nı kuş bakışı görüntüleyen bir fotoğrafa ulaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahnede olduğu anda alanı kuşbakışı görüntüleyen videolara da yine sosyal medya üzerinden ulaşılıyor. Bu görüntülerdeki kalabalığın yayılımı ile alanı kuşbakışı görüntüleyen fotoğraftaki kalabalığın yayılımı da birbiri ile uyuşuyor.

Görüntülerden miting için kurulan sahnenin Devlet Hava Meydanları Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü binasının önünde olduğu ve kalabalığın ise Atatürk Havalimanı İç Hatlar binasının yanında yoğunlaştığı anlaşılıyor.

TRT Haber’in paylaştığı ve mitingin ilerleyen dakikalarını gösteren bir fotoğraf incelendiğinde de alanın sol tarafında bulunan kalabalığın arttığı ve alanın genişlediği görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) paylaştığı ve miting öncesi hazırlıkları gösteren video incelendiğinde ise sahnenin alanın tam olarak hangi noktasına kurulduğu ve alanın sol bölümünün sınırı daha net olarak tespit ediliyor.

Bu görsellerden elde edilen alanları MapChecking’de işaretlediğimizde ve bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu, en kalabalık olunan senaryoyu baz aldığımızda, alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 865 bin olarak çıkıyor.

Metrekare başına beş kişinin düşmesi, alanda adım atılacak yer olmadığı ve katılımcıların bedenlerinin neredeyse birbirine değdiği anlamına geliyor.

Yapılan hesaplamayı, metrekarede üç kişinin yan yana ayakta durduğu bir senaryoda tekrarladığımızda ise alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 520 bin olarak tespit ediliyor.

İki senaryonun ortalamasını aldığımızda ise miting anında Atatürk Havalimanı’nda ortalama 690 bin yurttaşın bulunduğunu söyleyebiliriz.

Yani 7 Mayıs 2023 Atatürk Havalimanı mitingine kaç kişinin katıldığına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı iddianın hatalı olduğunu söyleyebiliriz.”