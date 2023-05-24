Montaj video, sahte broşür, İHA iddiaları... Seçim sürecinde dezenformasyonlar arttı, Teyit.org yayınladı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 23:56

Güncelleme: 25.05.2023 - 00:03

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinde 50+'nın bulunamaması üzerine 2'nci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Siyaset arenasında da sıcak saatler yaşanırken Teyit.org, 14 Mayıs önesi yayılan dezenformasyon ve yanlış bilgileri derledi.

CHP'NİN SLOGANIYLA MONTAJ VİDEO...

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs İstanbul mitinginde "Bak bu çok önemli" diyerek seçmenine izlettiği video birinci sırada yer aldı. Söz konusu videoda PKK sözde liderlerinden Murat Karayılan’ın da yer aldığı görüldü. Ancak videoda Karayılan'ın 2015 yılındaki konuşmalarının montajlanarak hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİ 'BAĞLAMINDAN KOPARILDI'

Listede ikinci sırada ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İHA ve SİHA'lar ile ilgili sözleri 'bağlamından koparıldığı' belirtildi. Yavaş, bir mitingde "İktidara geldiğimizde İHA, SİHA lafı duymayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

SAHTE BROŞÜR VE AFİŞLER...

Derlenen 'yanlış bilgiler' içerisinde CHP aleyhine yapılan sahte broşür ve afişlerin yanı sıra CHP'nin deprem çadırlarını söktüğü iddiası da yer aldı.

Teyit.org'un dezenformasyon derlemesi şu şöyle: