Tezkere kabul edildi: TSK'nin iki ülkede görev süresi uzatıldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 19:18

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nde, MINUSMA (Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Misyonu) ve MINUSCA'nın (Mali’deki BM Misyonu) görev sürelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından belirli sürelerle uzatıldığı belirtilerek "MINUSMA'nın görev süresi BM Güvenlik Konseyi’nin 2640 (2022) sayılı kararıyla 30 Haziran 2023 tarihine kadar, MINUSCA'nın görev süresi ise BM Güvenlik Konseyi’nin 2605 (2021) sayılı kararıyla 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulmuştur. Ayrıca BM 70. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi’nde, bahse konu BM misyonları için ülkemizden katkı sağlanması talebinde bulunulmuştur" denildi.

"EVET DİYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkere, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin aldı, "‘MINUSMA' ve ‘MINUSCA' olarak adlandırılan, Mali'de ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM misyonları kapsamında görev yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye İYİ Parti olarak 'evet' diyoruz" dedi.

"TEMMENİMİZ, AFRİKA KITASIYLA GELİŞTİRDİĞİMİZ İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA İLERİ BİR NOKTAYA VARABİLMESİDİR"

MHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Afrika'ya giden sömürgeci geçmişe sahip ülkelerin devlet başkanlarının hemen her yerde gerek toplum kesimleri gerekse ülke yöneticileri tarafından tepkiyle karşılanmasına karşılık, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ülkemizi temsil eden isim ve heyetlerin ziyaretlerinden duydukları sıcaklık ve memnuniyeti açıklıkla göstermeleri ise bir başka önemli konudur. Temennimiz, Afrika kıtasıyla geliştirdiğimiz ilişkilerimizin her kapsamdaki potansiyelinin daha da ileri bir noktaya varabilmesidir. Bu sebeplerle ilgili tezkereye MHP olarak olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINA ASKER GÖNDERMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ"

HDP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, "Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz; Türkiye, Mali ve Afrika Cumhuriyeti'ne değil asker göndermek, sınır dışında bulunan bütün askerlerini Türkiye'ye geri çağırmalıdır. Türkiye'nin yurt dışına asker göndermesine, bizler HDP olarak baştan beri karşı çıkıyoruz ve bu tarzda gelen tezkerelere 'hayır' oyu kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bölgede faal olmayı, bölgeye barış ve istikrarın kazandırılmasını, bu konuda hizmet etmeyi bizler de HDP olarak elbette canı gönülden istiyoruz ama bunu şu yöntemle yapabileceğimize inanıyoruz. Barışçıl, bilinçli bir diplomasiyi geliştirerek; siyasal, kültürel, ekonomik ortaklıkları güçlendirerek, dahili ve harici çatışmalarda sembolik değil, gerçekten barış gücü misyonuna uygun bir biçimde davranarak ve bu biçimde dış ilişkilerimizi geliştirerek elbette ülkemizin bu misyonu oynayabileceğine dair inancımız sonsuzdur" dedi.

"SAĞLIKLI BİÇİMDE ÜLKEMİZE DÖNMELERİNİ YÜREKTEN DİLİYORUZ"

CHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Uluslararası terörizmle mücadele amaçlı olduğu için, üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler'den çıkan bir karar olduğu için ve Türkiye bu misyonlara katılmaya davet edildiği için biz, bu tezkereye olumlu oy kullanacağız. Bu vesileyle buradan hem vatanımızın savunmasında hem de ülkemizden binlerce kilometre uzakta uluslararası terörizmle mücadele için, barış için görev yapan kahraman TSK mensuplarımızı selamlıyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Afrika'ya gidecek evlatlarımızın üstlendikleri tüm görevlerde olduğu gibi bu görevi de başarıyla tamamlayarak sağlıklı biçimde ülkemize dönmelerini yürekten diliyorum" diye konuştu.

"BİZ BARIŞTAN YANAYIZ"

AKP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ise şunları söyledi:

Türkiye olarak bulunduğumuz coğrafyanın zorunluluğu ve diğer birçok sebeple doğuyla da batıyla da uzak coğrafyalarla da ilişkilerimizi yürütüyor ve geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Ancak bağımsızlığımızı, ulusal güvenliğimizi, çıkarlarımızı ve değerlerimizi hedef alan, iyi niyetli olmayan, samimiyetsiz ve adil hareket etmeyen yönetimlerle de sorun yaşıyoruz; yaşamaya da devam edeceğiz. Türkiye olarak biz, barıştan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, dostlarımızın sayısını artırma, düşmanlarımızın sayısını azaltma arzusu ve gayretindeyiz. Ancak bizim anladığımız barışçı dış politika, her ne şart altında olursa olsun sınırlarımıza çekilmek, her şekilde çatışmalardan uzak durmak anlamına gelmemektedir.

Tezkere, Genel Kurul'da AKP, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece, TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki 31 Ekim 2022'de dolacak olan görev süresi bir yıl uzatılmış oldu.