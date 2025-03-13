TGC 66. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Açıklandı: Gazetemize 3 ödül birden...

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:04

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:05

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

Çevre Haberi Ödülü’nü, muhabirimiz Şeyda Öztürk Cumhuriyet Gazetesi’nde 18 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Kâr hırsı acı dinlemiyor” başlıklı haberiyle ödülü almaya hak kazandı.

Eğitim Haberi Ödülü ise eski muhabirimiz Cengiz Karagöz’ün Cumhuriyet Gazetesi’nde 25 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Sınıfa mezar” başlıklı haberi ödüle ve Figen Atalay’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde 5 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan “Sınıflar boş!” başlıklı haberi övgüye değer bulundu.

Basın Seçici Kurulu’nda gazetemiz Kültür Sanat Editörü Öznur Oğraş Çolak’ın yanı sıra; Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, Birgün internet sitesi Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Sabah Gazetesi Spor Yazarı Gürcan Bilgiç, Serbest Kameraman Gürsel Çelikkanat, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş ve Sol Haber internet sitesi Sorumlu Müdürü Uğur Güç yer aldı.

KAZANANLAR

Ekonomi: Alaattin Aktaş (Ekonomi Gazetesi), Sağlık: Deniz Güngör (Birgün Gazetesi), Sağlık Haberi: İlayda Kaya (Birgün), Spor Övgü: Cengiz Bayraktar Tokgöz (Süper Fener Dergisi), Araştırma: Sibel Bahçetepe (Birgün), Araştırma Övgü: Mustafa Sait Özkan (Sabah), Röportaj- Söyleşi: Çiğdem Yılmaz (Milliyet), Röportaj Övgü: İpek Özbey (Sözcü), Birinci Sayfa Düzeni: Nermin Zengin (Güneydoğu Ekspres Gazetesi), Birinci Sayfa Düzeni Övgü: İbrahim Ersoy Diyar (Milliyet), İç Sayfa Düzeni: Ayberk Gökbak (Milliyet), İç Sayfa Övgü: Özgür Çeliktürk (Birgün)