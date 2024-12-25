Cumhuriyet gazetesi laikliğin kalesidir!

25 Aralık 2024 Çarşamba

23 Aralık, tarihe Menemen katliamı olarak geçen dehşet verici saldırının yıldönümüydü. 94 yıl önce, yurtsever bir öğretmen olan Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı bekçilerin, Nakşibendi tarikatının üyesi Derviş Mehmet ve etrafındaki Cumhuriyet karşıtı şeriatçılar tarafından katledildiği gündü.

Derviş Mehmet, “Aziz cemaat ben Mehdi’yim, dinimizi korumak için buraya geldim” diyerek mehdilik gösterisi yapmayı planlıyordu. Onları durdurmak için alay komutanı tarafından görevlendirilen 24 yaşındaki genç asker Kubilay, kalabalıktan açılan ateşle vurulduğunda yerde henüz yaşamak için çırpınırken Derviş Mehmet bıçakla onun kafasını keserek yeşil sancağa geçirmiş ve beraberindekilerle tekbir getirmişlerdi. Tarihin görebileceği en vahşi gerici saldırılardan biriydi.

Bu katliamın 2023’teki yıldönümünde yazdığım yazıda, Kubilay’ın katliamı unutturulduğu içindir ki bugün Türkiye yine şeriatçıların laik Cumhuriyete pervasızca saldırılarına sahne oluyor demiştim.

23 ARALIK’TA MANŞET KUBİLAY’DIR!

Yıllardır medyada 23 Aralık’ta yapılan yayımlara bakarım. Dün de baktım ve bu dehşet verici dinci gericiliği manşetine taşıyan tek gazetenin Cumhuriyet olduğunu bir kere daha gördüm. Kapak sayfasının en tepesinden “Karşıdevrime geçit yok” manşetiyle duyurulan haberde, gazetemizin katkısıyla İzmir’de açılan Kubilay Anıtı Sergisi’ne ilişkin bilgiler de yer alıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet’in işbirliğiyle açılan anlamlı sergi, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu tarafından hazırlandı, gazeteci yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan tarafından düzenlendi.

Kuşkusuz Cumhuriyet gazetesinin bu konudaki öncülüğünün bir geçmişi var. Menemen Katliamı’ndan 78 gün sonra, 11 Mart 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yine kapak sayfasında duyurulan bir haberde, “Kubilay abidesi ile meşgul olmak vazifesini gazetemiz deruhte etmiştir” deniyordu. Menemen’de Kubilay öğretmen anısına yapılan anıt, Nadir Nadi’nin önerisiyle Cumhuriyet gazetesinin öncülüğünde ve halkın desteğiyle yapıldı.

Çünkü Cumhuriyet gazetesi, Aydınlanmanın sesi ve laik Cumhuriyet Devrimi’nin neferidir. Bir tarikatlar koalisyonu olarak iktidara gelen ve 22 yılda kendisi bir KARŞIDEVRİM TARİKATI’na dönüşen siyasal İslamcı AKP iktidardaysa 23 Aralık’larda manşette Menemen katliamı unutulmaz! Aydınlanma mücadelesi veriyorsanız, bu vahşeti unutturmazsınız!

BIRAKTIKLARI EMANETİN BEKÇİSİYİZ!

AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kubilay’ı katledenleri azmettiren Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesini daha birkaç gün önce ziyaret ediyorsa verilen mesaj bellidir. Karşıdevrim, tüm kötücül hedefleriyle ataktadır ve o nedenle 23 Aralık günlerinde her yerde Menemen katliamı konuşulmalıdır.

Yazımın başlığını atarken, geçen hafta sonu Eskişehir’de katıldığım “Devrim, Karşıdevrim ve Laiklik” konulu etkinlikte, Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar’ın söyledikleri de aklıma geldi. Taşar, Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeninin Mine Esen olduğunu, yayın kurulunda da dört kadın gazetecinin bulunduğunu belirterek 100 yıldır Cumhuriyet’in, Atatürk ilkelerinin ve laikliğin kalesi olma görevini sürdürdüğünü söyledi.

Dünkü Cumhuriyet gazetesini elime aldığımda, bir kez daha Cumhuriyet Devrimi’ni savunmak için canından olan Kubilay’ı andım ve içimden Menemen’deki anıta yazılan şu cümle geçti: “Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz!”