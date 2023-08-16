TGC'den 'Kul Himmet'e ziyaret

Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:30

Güncelleme: 16.08.2023 - 14:30

Tokat Gazeteciler Cemiyeti ile Turhal Ulutepe Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Tokat’ın dini ve kültürel miras yerlerinden olan Kul Himmet mekanlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Etkinliğe Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir ve üyeleri, Turhal Ulutepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Durna ve köy halkı katıldı.

“ALEVİ EDEBİYATINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

Yapılan ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Özdemir, "Tokat Gazeteciler Cemiyetimiz ile Turhal Ulutepe Kültür ve Dayanışma Derneğimizin birlikte düzenlediği kültürel etkinlik çerçevesinde Alevi Bektaşi Kültürünün 7 ulu ozanından biri olan Kul Himmet makamındayız. Kul Himmet bu toprakların çıkardığı en kıymetli ozanlardan bir tanesidir. Türk Alevi edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. 16. yüzyılın sonlarıyla, 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Kul Himmet, bu beldede Görümlü’de doğmuş ve burada ölmüştür. Kul Himmet, Yunus Emre gibi, Karacaoğlan gibi Anadolu’yu baştanbaşa dolaşmış ve insanımızın yaşamını yakından gözlemlemiştir. Yaşadığı dönemde, Anadolu’daki siyasal ve toplumsal olaylara karşı duyarlı olmuştur. Deyişleri, görüşleri ve düşünceleriyle, Anadolu halkını etkilemiş ve onlara önderlik yapmıştır. Deyişleri dilden dile söylenerek günümüze kadar ulaşmıştır" dedi.