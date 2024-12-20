TGC'den TSYD'ye kayyum atanmasına tepki: "Siyasi iradenin yönetime katılma ve el koyma isteği kabul edilemez"

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:50

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:50

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD) kayyum atanmasına tepki gösterdi. TGC'den yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi iradenin yönetime katılma ve el koyma isteği kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

TGC Yönetim Kurulu, TSYD'ye kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kayyum kararının geri alınması ve TSYD’nin genel kurula gitmesinin sağlanması istendi. TGC yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Basın ve yayın özgürlüğünün demokratik hukuk devletlerinde anayasal güvence altında olması gerekir. Türkiye’de bu temel hakların önündeki engeller sürekli artmaktadır. Gazetecilik mesleğinin yapılmasının engellenmesine bir de derneklere kayyum atanması eklenmiştir.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne 19 Aralık 2024 tarihinde kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atanmıştır. Bir derneğin seçilmiş organlarının görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanması başta anayasal bir hak olan dernek kurma özgürlüğüne aykırıdır. Bu özgürlüğe getirilen sınırlamalar toplumsal bir ihtiyacı karşılamamaktadır. Derneklerin işleyişi tüzüklerinde yazılıdır. Bu işleyişin dışında siyasi iradenin yönetime katılma ve el koyma isteği kabul edilemez. Dernek yönetimine el konulması, faaliyetinin askıya alınması gibi uygulamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırıdır. Dernek kurma özgürlüğüne yönelik bu yaptırımın geri alınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği en kısa sürede Genel Kurulu’nu yapabilmeli, derneğin geleceğine üyeler karar vermelidir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için üyelerimiz ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.''