TSYD'ye atanan kayyım belli oldu!
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), genel başkan Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyım olarak atandığını duyurdu.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyım olarak atandığını açıkladı.
Derneğin yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
"Anadolu'dan üyelerimizi genel kurula getirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan genel başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atanmıştır. Kayyım bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır. Üyelerimize duyurulur."
Etiketler: #TSYD #Oğuz Tongsir #Ünal Kılıçarslan
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