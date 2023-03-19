TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 20:56

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 20:56

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Ana Haber'deki ekonomi eleştirileri nedeniyle işten atılan haber spikeri Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkel, şu ifadeleri kullandı: "Dostlar, güzel bir haberim var “Ne zaman döneceksin?” Hep sordunuz. Vuslat Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13’te ilk bülten için “vira bismillah” diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…"

AÇIKEL'İN BAZI ELEŞTİRİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni Halk Ekmek büfesi açma talebini reddeden AKP'li ve MHP'li üyelere seslenen Açıkel, "Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz. Şu işi bari particilikten uzak tutun" diyerek tepki göstermişti.

Açıkel, "Doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceği" şeklindeki söylemleri de eleştirmişti.

Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına da tepki göstererek "İyi kazıklandık, güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" ifadelerini kullanmıştı.