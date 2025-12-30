'The Bacım' sayfasının yöneticisi Şebnem İnan ve model Buse İskenderoğlu da aralarında... Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 17 isim adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 12:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, model Buse İskenderoğlu, sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz'un da aralarında olduğu 17 kişi, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler ve Ahmet Çalışkan'ın da aralarında olduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İFADELERİ BAŞLAYACAK

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İfade alma işlemlerine birazdan başlanacak.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu