THK Başkanı Nail Gürman, Diyanet’in hutbelerine karşı cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı ‘Anayasanın manevi cebirle ihlali’

Son döneme yayımladığı cuma hutbeleriyle yurttaşların tepkilerinin odağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta yayımladığı cuma hutbesinde de kadınların miras hakkına el attı. Söz konusu cuma hutbesinde “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” ifadeleri kullanıldı.

‘KİŞİLER ARASINDA EŞİTLİK’ İLKESİNE KARŞI ADIM

Türk Hukuk Kurumu (THK) Başkanı Nail Gürman; Diyanet’in cuma hutbeleriyle “şeri hukuk çağrısı” (dinsel hukuk/şeriat) yaptığına dikkat çekerek; bu konu hakkında yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti. Gürman açıklamasında; “Türk Medeni Kanunu bu topluma şeri hukuk yerine laik hukuk sistemini kazandırmıştır. Bu anlamda olmak üzere temel bir ilke olarak ‘kişiler arasında eşitlik ilkesini’ öngörmüştür. Bu ilkenin en önemli yansıması olarak da mirasta kadınları, erkeklerle eşit hak sahibi yapmıştır. Böylece kadınları ikinci sınıf bir canlı olarak gören ilkel anlayışı yok ederek, Türkiye’yi uygar ülkeler seviyesine yükseltmiştir” dedi.

‘CUMHURİYETİN NİTELİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SALDIRI’

“Laik hukuk sistemini hazmedemeyen bazı çevreler, bu sisteme zaman zaman saldırılarda bulunmuşlardır” diyen Gürman; “Bunun son örneğini 15 Ağustos tarihinde bazı camilerde hem de cuma hutbelerinde ‘mirasta kadınların, erkeklere nazaran yarı pay almaları gerektiği’ ifade edilmeye, bunun Allah’ın emri olduğu söylenmeye başlanmıştır. Anayasamız başlangıç hükümlerinde ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir hukuk devleti olduğu’ hükme bağlanmış; başlangıç hükümlerinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği’ emredilmiştir. Söz konusu hutbelerdeki açıklamalar cumhuriyet ve anayasanın başlangıç hükümlerindeki niteliklerin değiştirilmesine yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET SAVCILARI GÖREVİNİ YAPMALI

Bu kapsamda cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Gürman; “Bu anlayışın ‘anayasanın manevi cebirle’ ihlali olduğunu önemle uyarıyoruz. Bunu organize edenler hakkında ‘cumhuriyeti korumakla görevli cumhuriyet savcılarının’ derhal gerekli yasal işlemleri başlatması gerektiğini kamuoyuyla paylaşıyoruz ” dedi.